Fenerbahçe, Arda Kardeşler'le kazanamıyor!
Sarı-Lacivertliler 1-0 öne geçtiği maçta Giresunspor'a 2-1 kaybetti. Mücadele sonrasında ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Hakem Arda Kardeşler'in yönettiği son 4 maçtan da Fenerbahçe galibiyetle ayrılamadı. 3 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Kanarya bu 4 maçın 2'sinde de 10 kişi kaldı. İşte detaylar...
Arda Kardeşler varsa Fenerbahçe yok... Avrupa ve Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden, iki kulvarda da zirvede yer alan Sarı-Lacivertliler, Arda Kardeşler'in yönettiği maçları kazanamıyor. Kanarya'nın, hakem Kardeşler'in yönettiği son 4 maçta da puan kaybı yaşaması dikkat çekti.
Kupaya veda etti
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kayserispor'la karşılaşan Fenerbahçe, Arda Kardeşler'in düdük çaldığı maçı 1-0 kaybederek kupaya veda etmişti. Aynı sezon Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanına giden Sarı-Lacivertli ekip, yine Arda Kardeşler'in orta hakem olduğu maçta kazanamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
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İki mağlubiyeti de onunla yaşadı
Bu sezon ise 4. haftada Konyaspor 'la karşılaşan Kanarya sahadan 1-0 mağlup ayrılarak ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Söz konusu maçta Arda Kardeşler, 22. dakikada Enner Valencia'yı kırmızı kartla saha dışına göndermişti. Bugün de Giresun karşısında Sarı-Lacivertliler 40. dakikada Joao Pedro'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Kırmızılar dikkat çekiyor
Böylece Arda Kardeşler'in yönettiği son 4 maçtan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak galibiyet yüzü göremeyen Kanarya iki maçta da kırmızı kart görerek 10 kişi kaldı.