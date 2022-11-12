Arda Kardeşler varsa Fenerbahçe yok... Avrupa ve Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden, iki kulvarda da zirvede yer alan Sarı-Lacivertliler, Arda Kardeşler'in yönettiği maçları kazanamıyor. Kanarya'nın, hakem Kardeşler'in yönettiği son 4 maçta da puan kaybı yaşaması dikkat çekti.

Kupaya veda etti

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kayserispor'la karşılaşan Fenerbahçe, Arda Kardeşler'in düdük çaldığı maçı 1-0 kaybederek kupaya veda etmişti. Aynı sezon Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanına giden Sarı-Lacivertli ekip, yine Arda Kardeşler'in orta hakem olduğu maçta kazanamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.





Valencia, Arda Kardeşler tarafından Konya maçında gördüğü kırmızı kartın ardından şaşkınlığını gizleyememişti...

İki mağlubiyeti de onunla yaşadı

Bu sezon ise 4. haftada Konyaspor 'la karşılaşan Kanarya sahadan 1-0 mağlup ayrılarak ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Söz konusu maçta Arda Kardeşler, 22. dakikada Enner Valencia'yı kırmızı kartla saha dışına göndermişti. Bugün de Giresun karşısında Sarı-Lacivertliler 40. dakikada Joao Pedro'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Kırmızılar dikkat çekiyor

Böylece Arda Kardeşler'in yönettiği son 4 maçtan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak galibiyet yüzü göremeyen Kanarya iki maçta da kırmızı kart görerek 10 kişi kaldı.