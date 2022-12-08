Sarı-Lacivertliler'de flaş Arda Güler gelişmesi... Aldığı kısıtlı sürelerde ortaya koyduğu futbol ve skor katkısıyla dikkatleri üzerine çeken, tüm futbolseverlerin sevgisini kazanarak neredeyse her stadyumda adı haykırılan 17 yaşındaki futbolcu performansıyla devleri peşine takmıştı.





A Milli Takım'a yükseldi

Genç futbolcu için şimdiden Avrupa ekipleri sıraya girerken, Fenerbahçe de rekor bonservis bedeliyle oyuncusunu yurt dışına göndermenin hesaplarını yapmaya başlamıştı. Geçen sezon A takıma yükselen ve bu sezon takımın başına Jorge Jesus'un gelmesiyle gelişimine odaklanan yıldız oyuncu, kısa sürede A Milli Takım'a kadar yükselmişti.





Ezeli rakip tehlikesi...

Sadece Fenerbahçe’nin değil, Türk futbolunun geleceği olarak görülen Arda Güler, 2019 yılının şubat ayında Gençlerbirliği’nin altyapısından transfer edilmişti. Anlaşmaya göre Başkent ekibi, genç yeteneğin yüzde 20 hakkını elinde tuttu. Arda’nın yaptığı müthiş patlama ve Avrupa devlerini peşine takmasının ardından bu pay, yeniden gündeme geldi. Gençlerbirliği hakkını istediği takıma satma şansına sahip. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakiplerin devreye girmesinden endişe ederek harekete geçti. Uzun süren görüşmelerin ardından Ali Koç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş arasında anlaşma sağlandı.





Her an açıklanabilir

Buna göre Fenerbahçe, Arda’nın bonservisinin yüzde 20’si için KırmızıSiyahlılar’a 2.5 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca 1. Lig’de zor günler geçiren ve düşme hattında yer alan Gençlerbirliği’ne kiralık oyuncu desteği sağlanacağı öğrenildi. Taraflar arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Fanatik Özel / Yusuf Dursun