Fenerbahçe'nin orta sahadaki solak ve yaratıcı oyuncu eksikliğine ilaç İsviçre’den geliyor. Daha önce İsviçre ekibi Zurich’ten Frey’i kadrosuna katan Fenerbahçe, yine aynı ülkeye yöneldi. Bu sezon Sion’da çıktığı 20 maçta 8 gol, 3 asistle oynayan Pajtim Kasami, Sarı-Lacivertli kulübün ilgisini çekti. 26 yaşındaki solak orta saha oyuncusunun geçmişinde Olympiakos, Palermo, Fulham, N. Forest, gibi takımlar var. Kasami, İsviçre Milli Takımı’nda da 12 maçta 2 gol kaydetti.

2020’DE BİTİYOR

Bazı Avrupa takımlarının da ilgilendiği Kasami için Sion’un belirlediği bonservis 4 milyon euro. F.Bahçe, bunun 2 milyon euroya çekmek istiyor. Oyuncunun mevcut mukavelesi de 2020’de sona eriyor. Ayrıca Sion’un da oyuncusunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma çabası var. Ancak Kasami’nin tercihinin F.Bahçe’den yana olabileceği belirtiliyor. Emre Belözoğlu’ndan sonra yaşanan solak orta saha eksikligini Pajtim Kasami’yle giderilecek.

Kaynak: Akşam