Fenerbahçe aradığı yıldızı İsviçre'de buldu: Pajtim Kasami

Fenerbahçe, Sion’un solak oyun kurucusu Pajtim Kasami’yle ciddi olarak ilgileniyor. Sion, 4 milyon euro bonservis belirledi. Çetin bir pazarlık süreci var.

09 Ocak 2019, Çarşamba 09:08
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Fenerbahçe aradığı yıldızı İsviçre'de buldu: Pajtim Kasami

Fenerbahçe'nin orta sahadaki solak ve yaratıcı oyuncu eksikliğine ilaç İsviçre’den geliyor. Daha önce İsviçre ekibi Zurich’ten Frey’i kadrosuna katan Fenerbahçe, yine aynı ülkeye yöneldi. Bu sezon Sion’da çıktığı 20 maçta 8 gol, 3 asistle oynayan Pajtim Kasami, Sarı-Lacivertli kulübün ilgisini çekti. 26 yaşındaki solak orta saha oyuncusunun geçmişinde Olympiakos, Palermo, Fulham, N. Forest, gibi takımlar var. Kasami, İsviçre Milli Takımı’nda da 12 maçta 2 gol kaydetti. 

2020’DE BİTİYOR

Bazı Avrupa takımlarının da ilgilendiği Kasami için Sion’un belirlediği bonservis 4 milyon euro. F.Bahçe, bunun 2 milyon euroya çekmek istiyor. Oyuncunun mevcut mukavelesi de 2020’de sona eriyor. Ayrıca Sion’un da oyuncusunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma çabası var. Ancak Kasami’nin tercihinin F.Bahçe’den yana olabileceği belirtiliyor. Emre Belözoğlu’ndan sonra yaşanan solak orta saha eksikligini Pajtim Kasami’yle giderilecek.

Kaynak: Akşam

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