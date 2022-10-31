Gustavo Henrique'nin sakatlanmasıyla savunma rotasyonunda sorun yaşayan Kanarya, devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig'de forma giyen genç yıldızı renklerine bağlamak istiyor.

Spor Toto Süper Lig 'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe , Avrupa'da da başarılı bir performans ortaya koyuyor. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda bulunan Kanarya, taraftarlarına özlenen ruhunu yaşatmaya devam ediyor.





SAVUNMADA SAKATLIKLAR ARTIYOR

Bilindiği üzere Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in sık sakatlıkları, Luan Peres'in yokluğu ve son olarak da Gustavo Henrique'nin sakatlığı stoper transferini mecburi bir noktaya getirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes'le karşılaştıkları ilk maçta kaleye giden topa hamle yapmak isteyen Luan Peres, kale direğine çarparak sakatlanmıştı.

Bir diğer başarılı savunmacı Gustavo Henrique, Rennes'le oynanan 2. maçta sakatlanarak oyuna devam edememişti. Sarı-lacivertlilerde gündem stoper transferi.





PREMİER LİG EKİBİNİN YILDIZINA GÖZ DİKTİLER

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest forması giyen Loic Mbe Soh'u listesine aldığı gündemde. İngiliz basınında yer alan habere göre; Nottingham Forest forması giyen Loic Mbe Soh, sarı-lacivertlilerin transfer gündemine geldi.

Haberde, Paris Saint Germain altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilere transfer olmak için takımdan ayrılacağı ifade edildi.

Kulübü ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar kontratı bulunan oyuncu sağ ayağını aktif kullanıyor. (Sabah)



