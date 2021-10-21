Fenerbahçe-Antwerp şifresiz yayın (FB Antwerp Exxen canlı izle)

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Antwerp'i konuk ediyor. Frankfurt mücadelesinden 1 puanla dönen Fenerbahçe, ikinci maçında evinde Olympiakos'a mağlup oldu. Grupta 1 puanı bulunan sarı-lacivertli takım, taraftarı önünde Antwerp maçından 3 puanla ayrılmak ve ligde oynayacağı Alanyaspor maçına mutlu gitmek istiyor. Fenerbahçe ve Antwerp UEFA organizasyonlarında ilk kez mücadele edecekken, rakip takım Avrupa kupalarında ilk kez bir Türk takımı ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.45’te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov’un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe - Antwerp işte ilk 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Valencia, Berisha

Antwerp: Butez, De Laet, Bataille, Almeida, Verstraete, Yussuf, Vines, Fischer, Gerkens, Samatta, Frey

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 121. müsabakasında

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi’nde 121. maçını oynayacak. Kupa 2’de 120 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 156 gole engel olamadı.

Vitor Pereira yönetiminde Avrupa’da 21. maç

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 21. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa’da oynadığı 20 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 26 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.

Gol makinesi Frey!

Antwerp’in forvet hattı, Fenerbahçe’ye hiç yabancı değil: Michael Frey ve Mbwqana Samatta... Frey sezon başında bonservisiyle, Samatta ise kiralık olarak Belçika ekibinin yolunu tuttu. Frey, bu sezon 11 lig maçında attığı 12 golle Belçika futboluna damga vurdu. İsviçreli oyuncu, Avrupa Ligi’nde ise golle tanışamadı. Samatta ise bu sezonki tek gol sevincini Avrupa Ligi’nde 2-1 kaybedilen Olympiakos maçında yaşadı.

Avrupa'da kuralları alt üst edebilirler!

Antwerp, son dönemde adını saha dışında çok farklı bir konuda duyurdu. Kırmızı-Beyazlılar, Belçika Ligi’nde uygulanan ‘Maç kadrosunda Belçika’da yetişen en az 6 oyuncu bulunmalı’ kuralına karşı geçen sene hukuk savaşı başlattı. Belçika Futbol Federasyonu, bu talebi geri çevirdi. Ancak Antwerp işi mahkemeye taşıdı. Brüksel 1. Derece Mahkemesi, 15 Ekim’de verdiği kararda, “Bu kural, Avrupa’da işçilerin serbest dolaşımı ve serbest rekabet ilkelerine aykırı” dedi. Olay Avrupa Adalet Mahkemesi’ne taşındı. Hukukçular, bu durumun, UEFA’nın kendi organizasyonlarında 25 kişilik kadro listesinde en az 8 oyuncunun kendi ülkelerinde yetişmiş olması yönündeki kuralına da darbe vurabileceği görüşünde.