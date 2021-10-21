Fenerbahçe-Antwerp maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar (FB-Antwerp maçı şifresiz nasıl izlenir?)
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki konuğu Antwerp... Süper Lig'de Trabzonspor 'a karşı istemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe , taraftarı önünde Antwerp maçıyla yaralarını sarmak istiyor. Fenerbahçe, 1 puanla 3. sırada. 2'de 0 yapan Royal Antwerp ise puansız son sırada. Sezon başında bonservisiyle transfer edilen Michael Frey ile Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılan Mbwana Samatta ile Royal Antwerp forması ile eski takımlarına karşı mücadele edecek. Exxen'den naklen yayınlanan ''Fenerbahçe-Antwerp (FB-Antwerp) maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar'' araması yapılıyor. Fenerbahçe-Antwerp (FB-Antwerp) maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe , Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile kozlarını paylaşıyor. Ülker Stadyumu'ndaki maçta Rus hakem Sergei Ivanov düdük çalacak. Sergei Ivanov'un yardımcılıklarını ise Roman Usachev ile Valeri Danchenko üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Kirill Levnikov görev alacak. UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp’i konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 235. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa’da oynadığı 234 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe , kalesinde ise 344 gol gördü.
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Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.45’te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov’un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
Fenerbahçe - Antwerp işte ilk 11'ler...
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Valencia, Berisha
Antwerp: Butez, De Laet, Bataille, Almeida, Verstraete, Yussuf, Vines, Fischer, Gerkens, Samatta, Frey
Fenerbahçe - Antwerp maçını şifresiz ve canlı vermesi beklenen yabancı kanallar
Arena Sport 1
Arena Sport Serbia
Arena Sport Croatia
beIN Connect France
beın Connect France 2
beIN Sports English
Blue Sport Liver
BT Sport 1
CBC Sport
DAZN 1
Cosmote Sport 2
Nova Sport 3
Sky Sport Premium 1
Sky Sport 253
Sky Sport 3 Austria
Sky Sport 1 Hungary
TSN Malta 7
TV2 Sport Premium
Ziggo Sport
Fenerbahçe'de 5 eksik!
Fenerbahçe’de Antwerp mücadelesi öncesinde, takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş henüz hazır hale gelmedi. Bu ikilinin, zorlu maçta görev yapamayacakları öğrenildi. Sakatlığını atlatan, takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci için hedef Alanya mücadelesiydi. Ancak Milli oyuncunun kadroya alınıp alınmayacağına bugün karar verilecek. Crespo, Serdar Dursun ve Burak Kapacak ise isimleri UEFA listesinde yer almadığı için oynayamayacak.