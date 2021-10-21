UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe , Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile kozlarını paylaşıyor. Ülker Stadyumu'ndaki maçta Rus hakem Sergei Ivanov düdük çalacak. Sergei Ivanov'un yardımcılıklarını ise Roman Usachev ile Valeri Danchenko üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Kirill Levnikov görev alacak. UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp’i konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 235. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa’da oynadığı 234 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe , kalesinde ise 344 gol gördü.

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Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.45’te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov’un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe - Antwerp işte ilk 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Valencia, Berisha

Antwerp: Butez, De Laet, Bataille, Almeida, Verstraete, Yussuf, Vines, Fischer, Gerkens, Samatta, Frey

Fenerbahçe - Antwerp maçını şifresiz ve canlı vermesi beklenen yabancı kanallar

Arena Sport 1

Arena Sport Serbia

Arena Sport Croatia

beIN Connect France

beın Connect France 2

beIN Sports English

Blue Sport Liver

BT Sport 1

CBC Sport

DAZN 1

Cosmote Sport 2

Nova Sport 3

Sky Sport Premium 1

Sky Sport 253

Sky Sport 3 Austria

Sky Sport 1 Hungary

TSN Malta 7

TV2 Sport Premium

Ziggo Sport

Fenerbahçe'de 5 eksik!

Fenerbahçe’de Antwerp mücadelesi öncesinde, takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş henüz hazır hale gelmedi. Bu ikilinin, zorlu maçta görev yapamayacakları öğrenildi. Sakatlığını atlatan, takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci için hedef Alanya mücadelesiydi. Ancak Milli oyuncunun kadroya alınıp alınmayacağına bugün karar verilecek. Crespo, Serdar Dursun ve Burak Kapacak ise isimleri UEFA listesinde yer almadığı için oynayamayacak.