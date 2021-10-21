Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü haftasında, Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile mücadele ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayan maçta Rus hakem Sergei Ivanov düdük çaldı. Sergei Ivanov'un yardımcılıklarını ise Roman Usachev ile Valeri Danchenko üstlendi.

Michael Frey ve Mbwanna Samatta, Antwerp forması ile eski takımları Fenerbahçe’ye karşı sahaya çıktı.

Sezon başında bonservisiyle Fenerbahçe’den Belçika ekibine transfer olan Michael Frey ile sarı-lacivertlilerden kiralık olarak Royal Antwerp’e katılan Mbwana Samatta, eski takımlarına karşı mücadeleye ilk 11’de başladı.



