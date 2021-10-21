UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe , Royal Antwerp’i ağırlıyor. İlk maçında Alman ekip Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ikinci haftada ise konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a 3-0 yenildi ve 1 puanla 3. sırada yer alıyor. Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos’a 2-1, Eintracht Frankfurt’a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle 7. kez karşı karşıya gelecek. Belçika ekibinin kadrosunda yer alan tanıdık isimler dikkati çekiyor. Sezon başında Fenerbahçe’den kiralanan Mbwana Ally Samatta ile bonservisiyle transfer edilen Michael Frey, yarın şans bulmaları halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.

FENERBAHÇE-ANTWERP CANLI İÇİN TIKLAYINIZ

Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.45’te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov’un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe - Antwerp işte ilk 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Valencia, Berisha

Antwerp: Butez, De Laet, Bataille, Almeida, Verstraete, Yussuf, Vines, Fischer, Gerkens, Samatta, Frey

Belçika takımlarıyla 7. maçını oynayacak

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle 7. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, Anderlecht ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1965), UEFA Şampiyonlar Ligi (2007) ve UEFA Avrupa Ligi’nde (2018) toplam 6 kez mücadele etti. Bu maçların 3’ünü kazanan Fenerbahçe, 2’sinde berabere kaldı, birinde ise sahadan mağlup ayrıldı. Rakip fileleri 8 kez havalandıran sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.

Samatta ve Frey, eski takımlarına karşı

Belçika ekibinin kadrosunda yer alan tanıdık isimler dikkati çekiyor. Sezon başında Fenerbahçe’den kiralanan Mbwana Ally Samatta ile bonservisiyle transfer edilen Michael Frey, eski takımlarına karşı mücadele edecek.

Bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 12 kez fileleri havalandıran İsviçreli futbolcu Frey, Royal Antwerp’in en golcü oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Danimarkalı Brian Priske’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Royal Antwerp’in en büyük kozu ise bir dönem Inter ve Roma’da forma giyen Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan olacak. Öte yandan iki takım, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacak. Royal Antwerp, Avrupa kupalarında ilk kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu puan durumu :

1- Olympiakos: 6

2- Eintracht Frankfurt: 4

3- Fenerbahçe: 1

4- Royal Antwerp: 0

Vitor Pereira yönetiminde Avrupa’da 21. maç

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 21. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa’da oynadığı 20 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 26 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.