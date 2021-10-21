Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp’i konuk ediyor. Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe , bir puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a 3-0 yenildi. Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi’ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.





FENERBAHÇE-ANTWERP CANLI

Maçtan dakikalar

Antwerp maça golle başladı

GOL | 2. dakikada Samatta'nın golü ile Antwerp 1-0 öne geçti. Fischer'ın arka direğe doğru gönderdiği topa Samatta dokundu ve ağları havalandırdı. Uzun süren VAR incelemesi sonrasında gol geçerli sayıldı. Golden sonra Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Samatta sevinmedi.

7. dakika | Fenerbahçe, Antwerp kalesine yükleniyor. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Valencia'nın yerden ön direğe çıkarttığı topu savunma kornere gönderdi.

10. dakika | Fischer'ın sol taraftan çektiği şutu, Altay iki hamlede kontrol etti.

14. dakika | Fenerbahçe Osayi-Samuel ile atak geliştirdi. Osayi'nin uzaktan çektiği şutta Antwerp kalecisi topu kontrol etmeyi başardı.

18. dakika | Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına sokulan Osayi-Samuel'in geriye çıkarttığı topa Valencia, sert bir vuruş yaptı. Savunmadan seken top üstten dışarıya gitti.





Fenerbahçe eşitliği sağladı

GOL | Fenerbahçe 20. dakikada Enner Valencia'nın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda Tisserand kafayı vurdu. Kaleciden dönen topu tamamlayan Valencia, eşitliği sağladı.

25. dakika | Fenerbahçe baskıyı artırıyor. Valencia'nın çektiği şutta De Laet'ten seken top az farkla dışarıya gitti.

29. dakika | Frey, çalımlarla ceza sahasına girmek isterken Ferdi araya girdi ve pozisyonu engelledi.

Penaltı kaçtı

36. dakika | Fenerbahçe'de Valencia yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyon incelenmesinin ardından hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Valencia'nın penaltısı direkten döndü.

Sarı kart | 40. dakikada Ferdi, Bataille'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

Fenerbahçe yine penaltı kazandı

GOL | 45. dakikada Fenerbahçe yine penaltı kazandı. Topun başına bir kez daha Valencia geçti. Tecrübeli futbolcu bu sefer hata yapmadı ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarı sona erdi | İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Sarı kart | Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske 48. dakikada sarı kart gördü.

Altay Bayındır korkuttu

50. dakika | Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Sarı-Lacivertlilerin file bekçisi oyuna devam etti.

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Fenerbahçe - Antwerp işte ilk 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Valencia, Berisha

Antwerp: Butez, De Laet, Bataille, Almeida, Verstraete, Yussuf, Vines, Fischer, Gerkens, Samatta, Frey

Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos’a 2-1, Eintracht Frankfurt’a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi.