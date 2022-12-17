Fenerbahçe antrenmanında sürpriz isim | Göreve başladı

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Salonda yapılan çalışmalarla başlayan antrenman saha çalışmaları ile sürdü. Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, düz koşu gerçekleştirdi. Futbolcular daha sonra koordinasyon hareketleri yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Arda Güler, Alioski ve Joao Pedro idmanda yer almazken Valencia takımla çalıştı. Altay Bayındır ise çalışmalarına bireysel devam etti. Fenerbahçe , kupa maçı ve lig hazırlıklarına yarın devam edecek.









YENİ KONDİSYONER GÖREVE BAŞLADI

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, ekibine yeni bir antrenör dahil etti. Jesus ile Al-Hilal’de birlikte çalışan Portekizli kondisyoner Pedro Gandaio'nun, iki kondisyoneri bulunun sarı-lacivertli takımdaki üçüncü bireysel performans antrenörü olarak görev alacağı ifade edildi.

DHA