Fenerbahçe antrenmanında Falette sürprizi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken Trabzonspor ile oynanan kupa mücadelesinde sakatlanan Simon Falette de antrenmanda yer aldı.

10 Mart 2020, Salı 22:28 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe antrenmanında Falette sürprizi

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig’in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde antrenörler Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe'de Trabzonspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Falette de takımla çalışmalara başladı.

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