Son iki sezonu hayal kırıklığıyla geçiren ve yeni sezona teknik kadrodan başlayarak ciddi bir revizyonla giren Fenerbahçe, hazırlık maçında Antalyaspor'u konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Bu zorlu mücadeleyi Misli.com mobil uygulamasından CANLI olarak da izleyebilirsiniz!

Teknik direktör koltuğuna Erol Bulut'u oturtan, sportif direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe, hayal kırıklığıyla geçen son iki sezonun ardından kadroda ciddi bir revizyon yaptı. Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Caner Erkin, Jose Sosa ve Gökhan Gönül ile Süper Lig içinden nokta atışlar yapan sarı-lacivertliler, yurt dışından ise Enner Valencia ve Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı. Şu ana kadar 3 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, İstanbulspor'u yenerken Fatih Karagümrük ve Alanyaspor ile yenişemedi. Milli takımlara giden Ferdi Kadıoğlu, Zanka, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan ve Ömer Faruk Beyaz, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Jose Sosa'nın durumu belirsiz.

TD Tamer Tuna önderliğinde geçen sezonun son bölümünde müthiş bir çıkış yakalayan ve uzun süren bir yenilmezlik serisi yakalayıp kulüp rekoru kıran Antalyaspor ise Nuri Şahin, Dever Orgill ve Serdar Gürler gibi önemli oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. Akdeniz ekibinde de milli takımlara giden bazı isimler, İstanbul'a getirilmedi. Nazım Sangare, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik ve Fedor Kudryashov kadroda yok. Sakatlığı bulunan ve rehabilitasyon süreci devam eden Serdar Gürler, Lukas Podolski, Bahadır Öztürk ve Drole de Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin son 2 hazırlık maçı "KG VAR" biterken, ilk 2 hazırlık maçı ise "2.5 ÜST" olarak sonuçlandı.

- İki takım arasında oynanan son 5 maçın 3'ü de "2.5 ÜST" bitmişti.

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