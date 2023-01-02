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Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

02 Ocak 2023, Pazartesi 13:05 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe , 3 Ocak Salı günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda, Antalyaspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, çabukluk çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kalkacak özel uçakla Antalya’ya hareket edecek.

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