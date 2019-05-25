Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-laciverliler bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.