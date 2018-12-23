Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

23 Aralık 2018, Pazar 15:08
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Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, iki grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli takım, Antalyaspor maçı için saat 15.00’te özel uçakla Antalya’ya gidecek.

AA

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