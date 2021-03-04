Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Göztepe mağlubiyetinin ardından geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor’u deplasmanda yenerek moral bulan Sarı Lacivertliler, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Antalyaspor’u da devirerek zirve yolunda iddiasını korumayı planlıyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, Antalyaspor müsabakası öncesinde 54 puanla 3. sırada bulunuyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2021 yılında kaybetmeyen 7 takımdan biri olan Antalyaspor, Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar alarak, 55 yıllık tarihinde ilk kez 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalamayı hedefliyor. Akdeniz ekibi, 34 puanla 10. basamakta bulunuyor.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Attila, Novak, Ozan, Sosa, Osayi, Pelkas, Mesut Özil, Samatta

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Veysel, Nuri, Fredy, Hakan, Amilton, Gökdeniz

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı sona erdi

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı sona erdi. Teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi durumunda İrfan Can, Antalyaspor karşılaşmasında ilk kez Sarı Lacivertli formayı giyecek.

Pelkas’a ‘vur’ emri!

Fenerbahçe, Trabzonspor maçını Pelkas’ın uzaktan attığı müthiş golle kazanmıştı. Erol Bulut, Antalyaspor karşısında da öğrencisinden şut çekme konusunda tereddüt yaşamamasını istedi. Bulut, öğrencisine, “Rakibimiz çok iyi savunma yapıyor. Bize karşı da kapanıp, açık vermeden oynamaya çalışacaklar. Sıkıştığımız anlarda başta sen olmak üzere uzaktan çekilecek şutlar kilidi açabilir” dedi.

Caner Erkin kadroda yok

Disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzonspor maçında görev alamayan Caner Erkin, Antalyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Caner ile ilgili son karar ise hafta sonu başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.

Luiz Gustavo henüz hazır değil

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, Antalyaspor maçında görev alamayacak. Sakatlığının ardından hazır olmadığı için forma giyemeyecek olan Gustavo'nun haricinde belinde ağrı bulunan Sadık Çiftpınar ve sakatlığı bulunan Perotti görev alamayacak.

Mert Hakan ve Serdar cezalı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında sarı kart gören Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz, cezalı duruma düştüler. İki futbolcu bugün oynanacak maçta cezaları sebebiyle görev alamayacak. Fenerbahçe’de ayrıca 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can Kahveci sarı kart görmeleri halinde Konya deplasmanına götürülmeyecek.

Antalyaspor'da sarı alarm!

Antalyaspor'da zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, Naldo ile Ufuk Akyol sakatlıkları dolayısıyla takımı yalnız bırakacak. Kırmızı beyazlı ekipte Nuri Şahin, Boffin, Veysel Sarı ve Eren Albayrak, Fenerbahçe maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

Ersun Yanal'ın Süper Lig'de 500. maçı Fenerbahçe

Antalyaspor'un 59 yaşındaki teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig tarihindeki 500'üncü maçına şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe karşısında çıkacak. Tecrübeli çalıştırıcı, teknik adam olarak çıktığı 499 maçta 213 galibiyet, 131 beraberlik ve 155 mağlubiyet aldı. Yanal, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe ile tek lig şampiyonluğunu elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'un başına geçen tecrübeli teknik adam Ersun Yanal, lig kariyerinde 500. maçına, şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe karşısında çıkacak. Ersun Yanal, Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural ve Aykut Kocaman'dan sonra bu başarıya ulaşan 6. teknik direktör olacak.

Fenerbahçe ile Antalyaspor 50. randevuda

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig’de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 maçın 32’sini Fenerbahçe, 8’ini Antalyaspor kazandı, 9 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe’nin 89 golüne, Akdeniz temsilcisi 42 golle karşılık verdi.

İstanbul’daki maçlar

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul’da yaptığı maçlarda rakibine 3 kez yenildi. İki takım, İstanbul’da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 23 maçtan 20’sini kazandı, sadece 2012-2013’te 3-1, 2016-2017’de 1-0 ve geçen sezon aynı skorla mağlup oldu.

İstanbul’daki lig maçlarında Fenerbahçe 56 gol attı, kalesinde 19 gol gördü.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0’lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul’daki maçı 3-1, 2015-2016’da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti. Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya’da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 49 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.