2021/22 sezonuna Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe , Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, taraftarına kavuşacağı ilk lig maçında kayıp yaşamak istemiyor. Göztepe beraberliği ile lige giriş yapan Antalyaspor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Fenerbahçe'de Mert Hakan, Novak, İrfan Can, Pelkas ve Serdar Dursun'un sakatlığı bulunuyor. Akdeniz ekibi tam kadro.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Valencia ilk 11'e, Samatta kulübeye

Peş peşe yaşanan sakatlıklarla darbe yiyen Fenerbahçe’ye sonunda güzel haber geldi. Enner Valencia, kasığındaki ağrı nedeniyle Adana Demirspor ve Helsinki maçlarında forma giyememişti. Ekvadorlu yıldızın son idmanda takımla çalışması teknik direktör Vitor Pereira’ya rahat bir nefes aldırdı. Valencia’nın Antalyaspor ile oynanacak mücadelede ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. UEFA’ya bildirilen kadroda adı yer almadığı için Helsinki karşısında görev yapamayan Mbwana Samatta da yarınki karşılaşmada maç kadrosunda olacak. Tanzanyalı oyuncunun mücadeleye kulübede başlaması bekleniyor.

İrfan Can ve Novak 3 hafta yok

Helsinki mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan İrfan Can ve Novak detaylı muayeneden geçirildi. Kulüpten yapılan açıklamadan Novak'ın alt adalesinde grade 2 yaralanma tespit edildiği belirtildi. İrfan'ın ise hamstring kas grubunda grade 1 yırtık var. Her iki oyuncunun da tedavilerine başlandı. İrfan ve Novak'ın ligde Antalya ve Altay maçları ile Helsinki rövanşını kaçıracakları öğrenildi. İki yıldız, Milli aradan sonra takıma katılacak.