Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe , Antalyaspor ile 3 Ocak Salı günü deplasmanda oynayacağı Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapan futbolcular antrenmanı çabukluk ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.