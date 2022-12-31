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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

31 Aralık 2022, Cumartesi 14:06 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe , Antalyaspor ile 3 Ocak Salı günü deplasmanda oynayacağı Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapan futbolcular antrenmanı çabukluk ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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