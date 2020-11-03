Fenerbahçe Antalyaspor karşısında tek kale oynadı!

Sarı-Lacivertliler, birçok eksiği olan ve teknik direktörü bulunmayan Antalyaspor karşısına favori çıktı. Erol Bulut’un öğrencileri maça çok iyi başladı, birçok pozisyona girdi ama golü bir türlü atamadı. Jahovic’in ilk yarının son anlarında kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe maçı adeta tek kaleye çevirdi. Karşılaşma belki tek farkla, 2-1’lik galibiyetle sona erdi ama Kanarya istatistik anlamında rakibine inanılmaz bir üstünlük kurdu. Fenerbahçe rakip kaleyi tam 28 kez yokladı, bunların 10’unda isabet buldu, 4’ünde direğe takıldı.

48 kez ceza sahasında!

Sarı-Lacivertli futbolcular rakip ceza sahasına rekor sayıda tam 45 orta gönderdi. Fenerbahçe’nin ön plana çıkan bir diğer rakamı ise rakip ceza sahasında 48 kez topla buluşması oldu. Antalyaspor’da bu rakam 3’tü. Sarı-Lacivertliler ayrıca 12 kez köşe gönderine giderken, Akdeniz ekibi hiç korner kullanamadı.