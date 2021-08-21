Fenerbahçe-Antalyaspor (CANLI)

2021/22 sezonuna Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe , Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, taraftarına kavuşacağı ilk lig maçında kayıp yaşamak istemiyor. Göztepe beraberliği ile lige giriş yapan Antalyaspor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Fenerbahçe'de Mert Hakan, Novak, İrfan Can, Pelkas ve Serdar Dursun'un sakatlığı bulunuyor. Akdeniz ekibi tam kadro.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşmanın ilk tehlikesi Antalyaspor'dan geldi. Güray'ın sol çaprazdan vurduğu sert şutta kaleci Altay gole izin vermedi.

Dakika 10: Antalyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Fredy'nin gönderdiği topla defansın arkasına sarkan Ghacha'nın kaleci Altay'ın üzerinden aşırttığı top kaleyi bulmadı.

Dakika 17: Fenerbahçe'de Samatta, sol çizgiden ceza sahası içerisine girdi ve Muhammed'e çıkardı. Genç futbolcunun topun gelişine vurduğu şutta meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

Dakika 25 GOL İPTAL: Fenerbahçe, Gustavo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak gol öncesi yapılan faul nedeniyle filelere giden top gol değeri kazanmadı.

Karşılaşmanın ilk 11'leri;

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Tisserand, Attila, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Samatta.

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri (K), Wright, Güray, Poli, Fredy, Amilton, Ghacha, Bünyamin, Veysel.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İrfan Can ve Novak 3 hafta yok

Helsinki mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan İrfan Can ve Novak detaylı muayeneden geçirildi. Kulüpten yapılan açıklamadan Novak'ın alt adalesinde grade 2 yaralanma tespit edildiği belirtildi. İrfan'ın ise hamstring kas grubunda grade 1 yırtık var. Her iki oyuncunun da tedavilerine başlandı. İrfan ve Novak'ın ligde Antalya ve Altay maçları ile Helsinki rövanşını kaçıracakları öğrenildi. İki yıldız, Milli aradan sonra takıma katılacak.