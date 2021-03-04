Fenerbahçe - Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig 2020-2021 sezonu 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Fenerbahçe 27 hafta sonunda 17 galibiyet, 3 beraberlik sonucu elde ettiği 54 puanla Süper Lig'de 3. sırada yer alıyor. Ev sahibi Fenerbahçe, evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybetti. Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı kaybetmedi.

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Maç başladı.

5' Pelkas'ın uzaktan şutu kaleci Boffin'de kaldı.

7' Maçtaki ilk sarı kart Szalai'a çıktı.

TISSERAND'DAN BÜYÜK HATA!

12' Antalyaspor Fredy'nin golüyle Kadıköy'de 1-0 öne geçti. Antalyaspor kontratağında Tisserand iyi bir müdahaleyle topu kaptı ancak pasında topu adeta Fredy'ye teslim etti. Fredy'nin düzgün şutunda top köşeden ağlara gitti. Bu gol Fredy'nin Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından attığı ilk gol oldu.

Ayrıca Antalyaspor, Süper Lig tarihindeki 1000. golü Fenerbahçe'ye attı.

26' Fenerbahçe oyunun hakimi olsa da bir türlü rakip kalede pozisyon bulamıyor.

31' Amilton, hakemi aldatmaya yönelik hareketi sebebiyle sarı kart gördü.

MESUT İNANILMAZ KAÇIRDI!

44' Antalyaspor savunmasından geride pas yaparken inanılmaz bir hata geldi. Topu önünde bulan Mesut Özil, bomboş pozisyonda çok bekledi ve topu auta gönderdi. Mesut'un bu şutu çok net gole çevirmesi lazımdı.

İlk yarı 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe Göztepe maçında olduğu gibi ilk yarıyı adeta boşa harcadı.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Attila, Novak, Ozan, Sosa, Osayi, Pelkas, Mesut Özil, Samatta

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Veysel, Nuri, Fredy, Hakan, Amilton, Gökdeniz



