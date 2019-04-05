Fenerbahçe kafilesi, ligde bu hafta deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü maçı için yarın saat 2'de Ankara'ya otobüsle gidecek. Kafile aynı şekilde maç sonrası da otobüsle dönecek.

Fenerbahçe'nin bu tercihinin nedeni henüz bilinmezken akla gelen ilk sebepler ise 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe otobüsüne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı protesto etmek ya da İstanbul'da havalimanının taşınmasından dolayı Sabiha Gökçen'de yaşanan yoğunluk olarak görülebilir.

Ayrıca Fenerbahçe'nin Ankara'daki tesislerinin şehrin girişinde olması da bu kararda etkili olabilir.

Yusuf Dursun