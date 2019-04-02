Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde çalışan sarı-lacivertliler, antrenmanın ilk bölümünde sakatlık önleyici egzersiz çalışması yaptı.

İkinci bölümdeyse sahada, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Sarı-lacivertli futbolcular daha sonra 2 gruba ayrıldı. İlk grup yan top ve şut çalışması yaparken, diğer grup ise hücum ve defans organizasyonları çalıştı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.