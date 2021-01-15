Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Antrenman öncesinde Sinan Gümüş’ün doğum günü de kutlandı. Oyuncu bu jestten ötürü teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

İdman, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde 17.00’da başladı. Kasımpaşa karşısında ilk 11’de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas organizasyonlarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Jose Sosa, Gökhan Gönül, Kemal Ademi ve Tolga Ciğerci özel programlar dahilinde çalışırken; Diego Perotti’nin tedavisine devam edildi. Filip Novak ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 16 Ocak Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.