Fenerbahçe - Ankaragücü canlı

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş, sarı kart cezalısı Caner Erkin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Gökhan Gönül, Diego Perotti, Sinan Gümüş, Kemal Ademi, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu bu maçta forma giyemiyorlar. MKE Ankaragücü'de ise sakatlıkları bulunan Stelios Kitsiou, Michal Pazdan, Cebrail Karayel ve Ender Aygören kadroda yer almıyorlar. Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan ligde attıkları 4'er golle Fenerbahçe'nin en golcü isimleri konumunda bulunuyorlar. Joseph Paintsil ve Torgeir Borven ligde attıkları 5'er golle MKE Ankaragücü'nün gol yollarındaki en etkili isimleri olarak göze çarpıyor.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

Maç başladı.

6' Filip Novak'ın pasıyla topla buluşan Dimitris Pelkas'ın sol çaprazdan şutunda top kaleci Ricardo Friedrich'in üzerine gidiyor.

8' Ön direkte Samatta'nın kafası Atilla Turan'dan döndü. Fenerbahçe adına önemli bir pozisyon...

OZAN ÇİZGİ,DEN ÇIKARDI

25'Sağ kanattan kullanılan Ankaragücü kornerinde Altay topu kotrol edemedi, seken top direkten döndü. Daha sonra da Ozan Tufan topu çizgiden çıkardı. Ankaragücü gole çok yaklaştı.

THIAM ATTI; 1-0!

28' Fenerbahçe Thiam'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Valencia'nın ortasına ceza alanı içinde Thiam vurdu ancak kaleci Friedrich çelmeyi başardı. Thiam dönen topa bir kez daha vurdu ve golü attı.

SAMATTA SAHNEDE!

34' Ceza alanı içinde Thiam'ın pasında topla buluşan Samatta, 2 Kasımpaşalı savunmacının arasından bir anda sıyrdıldı ve çok güzel bir bitiricilikle topu ağlara yolladı. Tanzanyalı forvetten çok klas gol...

İki takımın ilk 11'leri:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Saba, Endri Çekiçi, Paintsil, Bolingi





İlgili Haberler Mesut Özil'den flaş paylaşım







