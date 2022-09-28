Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı iddaa oranları

Geçtiğimiz sezonu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko hem teknik kadroyu değiştirdi hem de oyuncu grubunda birçok değişikliğe gitti. Sırp koç Aleksandar Djordjevic'in yerine Yunan başantrenör Dimitris Itoudis ile anlaşıldı. Nando de Colo, ülkesi Fransa'ya döndü ve ASVEL'e imza attı. Pierrie Henry, NBA çıkışını kullandı ve Washington Wizards'la anlaştı. Danilo Barthel sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmadı; evlendi. Jan Vesely, Barcelona'ya gitti ve İspanyol devinde eski dost Nikola Kalinic'le buluştu. Jehvye Floyd, Achille Polonara ve Ahmet Düverioğlu yeni sezonda takımda olmayacak diğer isimler... Uzun forvet ve pivot pozisyonlarına Tonye Jekiri, Nigel Hayes-Davis, Samet Geyik, Nemanja Bjelica ve Johnathan Motley takviyeleri yapıldı. Bjelica sakatlığı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda boy gösteremeyecek. Oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarına ise Scottie Wilbekin, Carsen Edwards ve Nick Calathes eklendi.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI İDDAA ORANLARI

Anadolu Efes cephesine baktığımızda Fenerbahçe Beko kadar radikal değişiklikler göremiyoruz ama kadroya çok değerli isimler katıldı. Adrien Moerman, James Anderson ve Chris Singleton ile yollar ayrılırken; Amath M'Baye, Ante Zizic ve Will Clyburn ile anlaşıldı. Fenerbahçe Beko'nun serbest bıraktığı Achille Polonara uzun rotasyonuna dahil edildi. Türk rotasyonu için de Egehan Arna ile sözleşme imzalandı. Tibor Pleiss, Rodrigue Beuabois, Elijah Bryant, Shane Larkin ve Vasilije Micic hala takımda... Larkin sakatlığı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda görev alamayacak. Yeni sezon öncesi tam 11 hazırlık maçı yaptılar. Bu 11 maçın 8'inde sahadan galibiyetle ayrıldılar. Kayıp yaşanan 3 maçtan 1'i Fenerbahçe Beko'ya karşıydı. Larkin, Buğrahan Tuncer, Micic, M'Baye ve Polonara kadroda yoktu ancak Fenerbahçe cephesinde de Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Calathes ve Marko Guduric'in yanı sıra Bjelica, Tarık Biberovic ve İsmet Akpınar oynamamıştı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 4 maçın 3'ünü Fenerbahçe Beko kazandı ve bu 3 galibiyet onları geçen sezonun şampiyonu yaptı.

- Aralarındaki son 8 maçta ise 5 Anadolu Efes galibiyeti bulunuyor. Yani final serisi öncesi oynanan 4 maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmuşlardı.

- İki takımın geçen sezon oynadığı 9 maçın 5'inde 164.5 sayı barajı aşılmadı. Diğer 4 maçta 170.5 geçildi.