Fenerbahçe - Anadolu Efes maç sonucu: 62-65

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe ile PTT Türkiye Kupası’nı kazanan Anadolu Efes, 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya geldiler.

Turkish Airlines EuroLeague temsilcilerimizin mücadelesinde kazanan 65-62'lik skorla Anadolu Efes oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, Kostas Sloukas ve Ahmet Düverioğlu'nun sayılarıyla 5:15 kala 9-4 üstün olan taraftı. Anadolu Efes; Simon, Moerman ve Doğuş Balbay'ın dış şutlarıyla rakibine karşılık vererek 2:29 kala 11-15 üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde iki takımın da karşılıklı basketleriyle ilk çeyrek 15-17 Anadolu Efes üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyreğe Sloukas ve Kalinic'in basketleriyle başlayan Fenerbahçe, sonrasına Ahmet Düverioğlu ile üst üste 4 sayı bularak 6:01 kala 24-23'lük üstünlüğü yakaladı. İlerleyen bölümde Dunston ve Beaubois ile sayılar bulan Anadolu Efes, 2:53 kala 24-28'lik skorla tekrar öne geçmeyi başardı. Kalinic, Lauvergne ve Melli ile sayılar bulan Fenerbahçe, son 1 dakikalık bölüme 30-28 önde girdi ve ilk yarı da bu skorla sonuçlandı.

Kostas Sloukas'ın üçlüğüyle Fenerbahçe, üçüncü çeyreğin başında farkı 5 sayıya kadar çıkartsa da Moerman ve Doğuş'un sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 6:11 kala skoru 33-37 yaptı. Kalan bölümde farkı 10 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, periyodu da 36-44 önde tamamladı.

Son çeyreğe Anadolu Efes, farkı 11 sayıya kadar çıkararak başlasa da Fenerbahçe 4:50 kala skoru 48-52 yaptı. Anadolu Efes, 1:52 kala tekrar farkı açarak skoru 52-60 yaptı. 33 saniye kala Fenerbahçe skoru 58-62, 15 saniye kala da 62-64 yaptı ve Efes karşılaşmadan 62-65'lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Kostas Sloukas 24 sayı, 5 asist ile en etkili isim olurken Ahmet Düverioğlu 10, Joffrey Lauvergne 8 sayıyla maçı tamamladı.

Anadolu Efes'te Adrien Moerman ve Doğuş Balbay 13'er sayıyla en skorer isimler olurlarken Krunoslav Simon da 11 sayı üretti.





MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe'de Jan Vesely, Tyler Ennis ve Marko Guduric; Anadolu Efes'te ise Shane Larkin, Brock Motum, James Anderson, Tibor Pleiss maç kadrosunda yer almadı.

Kupanın sahibi 2 senedir Fenerbahçe

Fenerbahçe, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı son 2 sezonda müzesine götüren takım olmayı başardı. 2016'da Anadolu Efes'i 77-69'luk skorla mağlup eden sarı lacivertliler, 2017'de ise Banvit'i 75-64'le geçmişti. Anadolu Efes ise 2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı 76-74 yenerek kupayı kazanan taraf olmuştu.

Anadolu Efes yenilendi

Geçtiğimiz sezona Velimir Perasovic ile başlayan, daha sonra alınan başarısız sonuçların ardından başantrenörlük koltuğuna Ergin Ataman'ı getiren Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ne normal sezonda, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ise yarı finalde veda etmesine karşın, PTT Erkekler Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe'yi mağlup ederek müzesine götürmeyi başarmıştı. Bu sezon yalnızca takım kadrosunu değil, logosunu da yenileyen İstanbul ekibi, yabancılardan Krunoslav Simon, Bryant Dunston ve Brock Motum dışında tüm isimlerle yollarını ayırdı ve yeni bir kadroyla sezona start verdi.

Ali Koç tribünde

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan mücadeleyi karşılaşmanın oynandığı Ankara Spor Salonu'nda takip etti. Koç'a, başkan vekili Semih Özsoy da eşlik etti.

Kapalı gişe

Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan 34'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasına iki takım taraftarları akın etti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede tribünlerin tamamı dolarken, ağırlıkta olan Fenerbahçe taraftarı takımına büyük destekte bulundu.

Ersun Yanal tezahüratı

Fenerbahçe taraftarı, Anadolu Efes ile oynadıkları basketbol karşılaşmasında teknik direktör Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu. Sarı lacivertli taraftarlar, futbol takımındaki kötü gidiş sebebiyle yeniden takımın başında görmek istedikleri Ersun Yanal lehine yoğun tezahüratlar yaptı.