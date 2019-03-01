Fenerbahçe altyapısında devrim! Altınordu modeli

Ali Koç, başkanlık döneminin en önemli uzun vadeli hedeflerinden birini hayata geçirmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin altyapısında büyük bir devrim yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Altınordu modeliyle sil baştan yenilenecek. Serhat Pekmezci'nin liderliğindeki gözlemci ekibi Türkiye ve Avrupa'nın dört yanında futbolcu taraması yapıyor ve kulübe kazandırıyor. A takım kadrosundaki Berke ve Ferdi ile birlikte 'yıldız adayı' olarak gelen oyuncu sayısı 9...

YÜKSEK FİYATA SATILACAK

Bu değişimin hem sportif hem de ekonomik açıdan uzun vadede kulübe fayda sağlaması bekleniyor. Gözlemci ekibi sadece altyapıya değil A takım için de oyuncu arıyor. Slaven Miha Zajc, bu ekibin raporu doğrultusunda transfer edilen isimlerden. Altyapı için Dereağzı'ndaki iki saha baştan aşağı yenilendi. Yurtdışından yapılacak takviyeler için Alex ve Lugano gibi eski yıldızlar yardımcı olacak. Yanal da A takımla daha fazla genci idmanlara çıkaracak.

Kaynak: Sözcü