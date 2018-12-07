Fenerbahçe Alper Boğuşlu'yu açıkladı - Alper Boğuşlu kimdir?

Fenerbahçe, A Milli Takım'ın da antrenörlüğünü yapan Alper Boğuşlu'yu transfer ettiğini açıkladı. Alper Boğuşlu'nun Fenerbahçe ile anlaştığını Fanatik 24 Ekim tarihinde duyurmuştu.

07 Aralık 2018, Cuma 14:15 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Alper Boğuşlu'yu açıkladı - Alper Boğuşlu kimdir?

Fenerbahçe, A Milli Takım'ın da kaleci antrenörlüğünü yapan Alper Boğuşlu'yu transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaleci antrenörlüğü görevi için daha önce A Milli Futbol Takımımızda da görev yapmış olan Alper Boğuşlu ile sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Alper Boğuşlu kimdir?

1962 Trabzon Akçaabat doğumlu olan Alper Boğuşlu Trabzonspor alt yapısında futbola başladı. 5 sezon boyunca Trabzonspor forması giydi ve 2 şampiyonluk kadrosunda yer aldı. Ayrıca Göztepe, Kayserispor ve Kocaelispor formaları giydi. 

Futbolu bıraktıktan sonra kaleci antrenörlüğü yapan Alper Boğuşlu uzun yıllar Trabzonspor'da Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı. Tolga Zengin ve Onur Kıvrak gibi kalecilerin yetişmesinde büyük paya sahip. Fatih Terim'in A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından Milli Takım kaleci departmanının başına getirildi. O dönemden buyana Milli Takım'larda görev yapıyor.

Fanatik 24 Ekim'de duyurmuştu...

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