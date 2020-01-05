Fenerbahçe Alpaslan Öztürk için teklifini yaptı

Göztepe’de geçen sezon ön libero pozisyonunda oynayan ancak bu sezon stoper bölgesinde görev yapan Alpaslan Öztürk, buradaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Stoper ve savunmanın önünde oynamasının yanı sıra sağ bek pozisyonunda da görev alabilen Alpaslan’ın bu çok yönlülüğü, teknik direktör Ersun Yanal’ın da dikkatini çekti. Yanal’ın devre arasındaki transfer listesinde takımı güçlendirmek adına düşündüğü tek yerli olan 26 yaşındaki futbolcu için Kanarya, kiralık teklifini iletti.

İzmir ekibinin de Fenerbahçe’ye gitmeye sıcak bakan oyuncusuna zorluk çıkarmayacağı ve gereken kolaylığı yapacağı konuşuluyor. Transferin önümüzdeki hafta içerisinde şekilleneceği ifade ediliyor.

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