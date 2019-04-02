İtalyan gazeteci Gaetano Mocciero'dan Moise Kean değerlendirmesi:

“Moise Kean, İtalya Serie A’da 2000 yılında doğup gol sevinci yaşayan ilk futbolcu oldu. İtalyan futbolunun en heyecan verici genç yeteneği konumunda. Herkesin ondan çok fazla umudu var. Ancak benzer bir durum Mario Balotelli kendini gösterdiğinde de yaşanmıştı, sonuç ortada... Kean’in en çarpıcı özelliği güçlü fiziği ve hızı. Geçtiğimiz sezon Hellas Verona’da zor bir dönem geçirdi çünkü ligin en güçsüz takımında oynadı.”

‘Yıldızlarla çalışmak ona yaradı’

“Bu sezon, gol yollarında da ne kadar etkili ve yetenekli olduğunu gösterdi. Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Miralem Pjanic, Mario Mandzukic gibi dünyaca ünlü yıldızlarla antrenman yapmak, gelişiminde çok önemli bir basamak oldu. Moise Kean, sezon başında da birçok takımın radarındaydı. İtalya’dan Milan ve Udinese ile Hollanda ekibi Ajax, onu kiralamak istedi. Ancak Allegri, oyuncunun gönderilmesine karşı çıkarak takımda tuttu. Bu yaz yeniden transferin aranan ismi olacak.”

‘İdman yapmayı çok seviyor’

“Fenerbahçe eğer Kean’i kiralamak istiyorsa, önce Allegri’yi ikna etmek zorunda. 19 yaşındaki forvet Fildişi Sahili asıllı ama milli takım tercihini İtalya’dan yana kullandı. Gök Maviler’in arihinde gol sevinci yaşayan en genç ikinci oyuncu olmayı da başardı. Kean son yaptığı açıklamada, antrenmanlarda Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo kadar çalıştığını söyledi. Yani idman yapmayı çok seven, son derece çalışkan bir futbolcu olduğu da unutulmamalı.”

Kean oynamak istiyor

Genç yıldız, sezon başında Allegri’nin kendisini göndermek istememesi nedeniyle takımda kaldı. Ancak İtalyan teknik adamdan beklediği forma şansını da bulamadı. Kean, Juventus’ta sadece 8 maçta 203 dakika görev yapabildi, buna rağmen 4 kez gol sevinci yaşadı. 19 yaşında golcü, artık düzenli olarak oynayarak kendini geliştirmek istiyor. Ronaldo, Dybala, Mandzukic gibi isimler takımda kalırsa, Moise Kean yeniden kulübeye mahkum olacak. Bu nedenle genç golcü, bu yaz Allegri’ye rağmen kiralık gitmeyi talep edebilir.

Allegri ayrılabilir

Massimiliano Allegri, Juventus’un başında 4 lig şampiyonluğu, 4 da İtalya Kupası kazandı. Ancak yapılan onca yatırımdan sonra artık ondan beklenen Şampiyonlar Ligi zaferi... Bu sezon da Devler Ligi’nde başarı0 gelmezse, Allegri ile yollar ayrılabilir. Ayrıca İtalyan basınında çıkan haberlerde, başarılı teknik adamı Juventus’a getiren ve şu anda İnter’in CEO’su olan Giuseppe Marotta’nın Allegri’yi de bu takıma götürebileceği belirtiliyor. Bu gerçekleşirse, Fenerbahçe’nin Kean’i kiralama ihtimali de yükselebilir.