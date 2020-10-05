Fenerbahçe, geçen sezon başında kadrosuna kattığı İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladı. Allahyar'ın kiralık olarak Ukrayna'ya transfer ettiği TFF listesine bildirildi

Allahyaryar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da kiralık olarak geçirmiş ve burada 7 maça çıkmıştı



