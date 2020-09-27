Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık'ı görevlendirdi.

Süper Lig'de 2012-2013 sezonundan bu yana görev yapan FIFA kokartlı Palabıyık, bu derbiyle kariyerinde ikinci kez Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bir maçta düdük çalacak.

Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ın görev yaptığı son 3 lig maçında da puan alamadı. En son 8 Kasım 2019'da Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Sarı- Lacivertliler, sırasıyla Sivasspor (d) 3-1, Trabzonspor (d) 2-1 ve Sivasspor'a 2-1'lik skorlarla yenildi.