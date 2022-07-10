Fenerbahçe - Alexander Sörloth transferinde sıcak saatler
Yeni sezon başlamadan mutlaka yıldız bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Alexander Sörloth için bir kez daha Leipzig'in kapısını çaldı. 8 milyon Euro isteyen Almanlar'a 6 milyon Euro teklif edildi, pazarlıklar sürüyor.
Sarı-Lacivertliler'in son yıllarda en büyük sıkıntı çektiği mevkiilerin başında forvet hattı geliyor. Süper Lig 'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe 'de yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un takımına yıldız bir golcüyü katmak konusunda son derece kararlı... Bu doğrultuda gündemden düşmeyen isim, bonservisi RB Leipzig'de olan ve geçen sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçiren Alexander Sörloth. Almanlar, Sörloth'u artık kiralamaya sıcak bakmıyordu. Kanarya, bir kez daha Leipzig'in kapısını çaldı ve karşı taraf kapıyı, 8 milyon Euro'dan açtı. Bu rakamı çok bulan Fenerbahçe'nin, pazarlıklarda 6 milyon Euro'ya kadar çıktığı iddia ediliyor.
Belotti de gündemde
Yeni sezonda takımda direkt ilk 11'de oynaması zor gözüken 26 yaşındaki forvetin, Türkiye'ye gelmeye ve İstanbul'da kariyerini sürdürmeye oldukça sıcak baktığı konuşuluyor. Deneyimli golcüye de Kanarya'nın yıllık 2 milyon Euro civarında bir teklif sunduğu öğrenildi. Ayrıca forvet konusunda B planı da olan Fenerbahçe, Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti'yi de gündeminde tutmaya devam ediyor.
Sörloth'un künyesi
Doğum Tarihi: 05.012.1995
Doğum Yeri: Trondheim
Ülkesi: Norveç
Yaşı: 26, Boyu: 1.94 cm
Kilo: 80 kg, Mevkii: Forvet
Kulübü: RB Leipzig
Oynadığı takımlar: Rosenborg, Groningen, Midtjyland, C.Palace, Gent, Trabzonspor , R.Sociedad
Yusuf Dursun