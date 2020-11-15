Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, guard rotasyonuna önemli bir takviye gerçekleştiriyor. Sarı-Lacivertliler, Bahçeşehir Koleji forması giyen Alex Perez'i kadrosuna katıyor.

Emiliano Carchia'nın Basketfaul tarafından ortaya çıkarılan bilgiler ışığındaki haberine göre Alex Perez, 14 Kasım Cumartesi günü Frutti Extra Bursaspor karşısında Bahçeşehir Koleji formasıyla son maçına çıktı. Takımının 101-71 kazandığı maçta 21 sayı, 13 asist ile yıldızlaşan Perez'in bu maçın ardından Fenerbahçe'nin kadrosuna katılması bekleniyor.

Bu sezon EuroCup'ta çıktığı 6 maçta 13.2 sayı, 3 asist ortalamaları yakalayan Alex Perez için Fenerbahçe Beko'nun Bahçeşehir Koleji'ne bir satın alma bedeli ödemeyeceği ifade edilmekte.



