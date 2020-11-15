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Fenerbahçe, Alex Perez'i kadrosuna katıyor

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, EuroCup'ta da ülkemizi temsil eden Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji formasıyla sezona başlayan Alex Perez'i kadrosuna katıyor.

15 Kasım 2020, Pazar 12:27 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Alex Perez'i kadrosuna katıyor

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, guard rotasyonuna önemli bir takviye gerçekleştiriyor. Sarı-Lacivertliler, Bahçeşehir Koleji forması giyen Alex Perez'i kadrosuna katıyor. 

Emiliano Carchia'nın Basketfaul tarafından ortaya çıkarılan bilgiler ışığındaki haberine göre Alex Perez, 14 Kasım Cumartesi günü Frutti Extra Bursaspor karşısında Bahçeşehir Koleji formasıyla son maçına çıktı. Takımının 101-71 kazandığı maçta 21 sayı, 13 asist ile yıldızlaşan Perez'in bu maçın ardından Fenerbahçe'nin kadrosuna katılması bekleniyor. 

Bu sezon EuroCup'ta çıktığı 6 maçta 13.2 sayı, 3 asist ortalamaları yakalayan Alex Perez için Fenerbahçe Beko'nun Bahçeşehir Koleji'ne bir satın alma bedeli ödemeyeceği ifade edilmekte. 


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