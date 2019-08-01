Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov transferinde mutlu sona doğru

Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov için vites yükseltti. Şu anda menajerlik yapan sarı-lacivertli kulübün efsane basketbolcusu Mirsad Türkcan, önceki gün Sırp yıldızla ilgili bir dizi görüşmeler yapmak üzere kulüp tarafından Roma'ya gönderildi. Menajer Türkcan'ın transfere son noktayı koyacağı öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi, daha önce Aleksandar Kolarov'u İstanbul'a çağırmış ve kendisiyle senelik 2.7 milyon Euro'dan 2 artı 1 yıllığına anlaşmaya varmıştı.

lk etapta bonservis talebi olmayan Roma, devreye İnter'in girmesi sonrasında 3 milyon Euro istemişti. Ancak Fenerbahçe ilk başta bonservis ödemeye yanaşmadı ve transfer süreci bir hayli uzadı.

İkinci adımı atmaya karar veren sarı-lacivertli yönetimin, tam yetki ile donattığı Türkcan'ın Roma kulübüyle anlaşma sağlaması ve transferin birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

HAZIR KITA!

Geçen sezon Roma forması ile 33 Serie A maçına çıkan Kolarov, tam 8 gol atarak harika bir performans sergiledi. İtalyan ekibinin hazırlık kampında bulunan Sırp sol bekin herhangi bir fiziksel eksikliği bulunmuyor.

(Sabah)