Ligin ilk yarısında büyük bir hayal kırıklığı yaratan ve ocak ayı transfer döneminde büyük bir transfer harekatına girişine Fenerbahçe'den ilk sıralardaki isimlerden biri de Amerikan MLS Ligi'nde Hoston Dynamo forması giyen Alberth Elis.

Yüzde 80'i için 8 milyon dolar!

Honduras'lı oyuncu için Fenerbahçe Amerikan takımıyla görüşmelerini sürdürüyor. Houston kulübü oyuncunun haklarına yüzde 100 sahip değil ve onlarda olan yüzde 80'lik kısım için 8 milyon dolar talep ediyorlar. Fenerbahçe'nin son teklifinin ise 6 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Oyuncu can atıyor ancak MLS de var!

1996 doğumlu Elis ise Fenerbahçe'de oynamak için adeta can atıyor ancak kulübünün dışında MLS tarafının da ikna edilmesi gerekiyor. Yüzde 20'lik kısım MLS yönetiminde bulunuyor. Elis, Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi bile!

Geçmiş detaylarına da Fanatik ulaştı

22 yaşında olan ve hem kanatlarda hem de ileri uçta oynayabilen Elis için ödenen bonservis ve kiralama bedel bilgileri transfer sitelerinde bulunmuyor. Bu detayalra da Fanatik ulaştı.

Genç oyuncu Honduras'ta Olimpia forması giyerken 2016/2017 sezonu başında Meksika'nın en büyük kulüplerinden Monterrey'e gitti.

Meksika kulübü Elis için o dönem 2,5 milyon dolar ödedi. Oyuncu 6 ay sonra devre arasında Houston'a kiralandı. Kiralama bedeli 500 bin dolardı. Houston daha sonra ise 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu da kullandı.

Görüşmeler tıkanmış durumda

Dolayısıyla maaş (net maaşı 650 bin dolar) ve primler de hesaba katılırsa oyuncunun maliyeti 6 milyon dolardan fazla bir meblağ ediyor. Amerikan takımı da yüzde 80'lik kısım için bu rakamın üzerinde bir bonservis talep ediyor. O bedel de 8 milyon dolar. İki kulüp arasındaki pazarlıklar son sürat devam ederken görüşmeler bu noktada tıkanmış durumda.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler