Fenerbahçe - Alba Berlin beIN Sports Haber canlı izle

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague’in 12. haftasında Almanya’nın ALBA Berlin ekibini ağırlıyor. İyi bir fikstür dönemine giren ve Aralık fikstüründeki 5 maçtan 4’ünü evinde oynayacak olan Sarı- Lacivertliler bu avantajı kullanarak yükselişe geçmeye çalışacak. Geride kalan haftalarda sadece 4 galibiyet alabilen ve 13. sırada olan Kanarya, ALBA Berlin karşısında galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. 10. haftada ASVEL’i mağlup ederek ilk dış saha galibiyetini alan temsilcimiz, geçen maçta Khimki’yi mağlup ederek üst üste iki maç kazanmayı başarmıştı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadele beIN Sports Haber'den şifresiz yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de.

Sarı-Lacivertliler’de sakatlıkları düzelen Nando De Colo, Leo Westermann ve Nikola Kalinic takımla antrenmanlara başladı. 24 Kasım’daki Darüşşafaka maçında aldığı darbeyle burnu kırılan ve sonrasında operasyon geçiren Kalinic’in özel bir maskeyle antrenmana çıktığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye Jan Vesely'den kötü haber

Turkish Airlines Euroleague temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da Çek pivot Jan Vesely'nin son durumu hakkında açıklama yapıldı. Sarı lacivertliler, tecrübeli oyuncunun sağlık durumu hakkında resmi internet sitesinden şu şekilde duyurdu:

Jan Vesely’nin yapılan detaylı sağlık kontrolleri sonucunda, oyuncumuzun sağ diz lateral tibia platosunda stres reaksiyonu teşhisi konulmuştur.

Sporcumuz, bu süreçte takım idmanlarına katılmayacak ve kendisi için belirlenen özel rehabilitasyon sürecini takip edecektir.

Jan Vesely’nin sağlık durumunun gelişimi her hafta düzenli olarak gözlemlenecek ve buna göre oyuncumuzun takım idmanlarına başlayacağı tarihe karar verilecektir.







