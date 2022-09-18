Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 7. haftasında Alanyaspor 'u ağırlayacak. 2-0 kazandığı Kayserispor maçının ardından 6. haftayı BAY geçen Kanarya, taraftarı önünde 3 puanı kapıp galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Jorge Jesus'un geçtiğimiz Perşembe günü oynanan Rennes maçının ardından ilk 11'de yine değişiklik yapması, Arao, Crespo, Ferdi ve Valencia gibi isimlere şans vermesi bekleniyor. Ankaragücü galibiyetiyle moral depolayan Akdeniz ekibi ise Kadıköy'de 2'de 2 peşinde olacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bu zorlu mücadelenin VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapacak.