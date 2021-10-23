Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe , yarın akşam sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idmanda dar alan oyunları çalışıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Royal Antwerp karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Bu antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Sarı-Lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.