Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig ’in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü saat 20.00’de Alanyaspor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanda, Rennes ile oynanan karşılaşmada ilk 11’de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken, diğer futbolcular ise salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Ardından sahada koşu, ısınma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-Lacivertli ekip, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.



