Fenerbahçeli futbolseverler, geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan takımlarını İstanbul’da coşkuyla karşılamış ve onlara moral vermişti. Şimdi ise Ersun Yanal’ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en kritik maçlarından birinde Aytemiz Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bu doğrultuda Fenerbahçeli futbolseverler, 90 ile 600 TL arasında değişkenlik gösteren biletleri günler öncesinden tüketti. Akdeniz ekibi karşısında kombine sahipleri de Ülker Stadyumu’na gelirse, maç saatinde adeta bir şölen havası olması bekleniyor.

Taraftara önemli çağrı

Fenerbahçe, Alanyaspor maçına gösterilen yoğun ilginin ardından resmi site üzerinden önemli bir çağrıda bulundu: “Merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından kaynaklı kulübümüzün bugüne kadar aldığı cezaların tutarı, 390 bin TL’ye ulaşmıştır. Rakiplerimizden Galatasaray’ın 40 bin, Beşiktaş’ın 40 bin , Trabzonspor’un ise hiçbir şekilde maddi anlamda yaptırımla karşı karşıya kalmadığını ifade etmek isteriz.”