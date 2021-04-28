Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır

Süper Lig’in 38. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Antalya’da kamp yapılan otelin sahasında futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Pas organizasyonlarının ardından çift kale maç yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak.