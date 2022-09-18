Fenerbahçe , Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak. 2-0 kazandığı Kayserispor maçının ardından 6. haftayı BAY geçen Kanarya, taraftarı önünde 3 puanı kapıp galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Jorge Jesus'un geçtiğimiz Perşembe günü oynanan Rennes maçının ardından ilk 11'de yine değişiklik yapması, Arao, Crespo, Ferdi ve Valencia gibi isimlere şans vermesi bekleniyor. Ankaragücü galibiyetiyle moral depolayan Akdeniz ekibi ise Kadıköy'de 2'de 2 peşinde olacak.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe-Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Henrique, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Zajc, King, Pedro, Valencia

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Balkovec, Fatih, Leroy Fer, Umut, Oğuz, Efkan, Ferhat, Eduardo

Jorge Jesus'tan rotasyon

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Alanyaspor karşısında da bu sezon sıklıkla yaptığı rotasyon planını uygulayacak. 2-2 biten Rennes deplasmanında, ligdeki Kayserispor maçında sahaya çıkan 11'den 7 oyuncuyu değiştiren Jesus'un, bu kez de geçtiğimiz Perşembe günü oynanan Fransa'daki maçın aksine 4 farklı ismi sahaya süreceği gelen haberler arasında yer alıyor. Fransız ekibi karşısında süre almayan ya da sonradan oyuna dahil olanlardan Willian Arao, MiguelCrespo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'nın, Alanyaspor mücadelesinde 11'de yer alacakları bildirildi.

'En güçlü halimizle...'

Portekizli hocanın, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda da,"Sahada kim olursa olsun, yüksek tempolu oyunumuzdan ödün vermememiz gerekiyor. Önceliğimiz Süper Lig'i kazanmak. Ancak rakip kim olursa olsun en güçlü halimizle sahada olmalıyız. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alalım ve Milli araya moralli girelim" dediği öğrenildi.

Kadıköy kapalı gişe

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve Avrupa'da da başarılı sonuçlar hedefleyen Fenerbahçe'yi, bu akşamki Alanyaspor karşılaşmasında taraftarı yine yalnız bırakmayacak. Hem iç saha hem de deplasmanlarda Sarı Lacivertli takıma tam destek veren 12. Adam, Kadıköy'de yine yerini alacak. Kapasitesi 42 binden 47 bine çıkarılan Ülker Stadı'na Akdeniz ekibi ile oynanacak maçta taraftarların adeta akın etmesi bekleniyor. Kombinelerle birlikte satışa çıkan biletlerin tamamının satın alındığı öğrenildi. Konuk ekibin seyircisi hariç tribünlerde Fenerbahçe'yi yaklaşık 45 bin civarında taraftarının destekleyeceği bildirildi. Sarı Lacivertli futbolseverler, Kadıköy'de 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak Jorge Jesus'un takımına tezahüratlarıyla destek olarak, Beşiktaş derbisi öncesi galibiyete katkıda bulunmak istiyorlar.

Luan Peres yok, Ferdi sınırda

Fenerbahçe’de, Alanyaspor karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Rennes deplasmanında dizinden sakatlanan yenitransferlerden Luan Peres, bu akşam riske edilmeyecek. Peres'in yanı sıra ilk 11'de olması yüksek ihtimal olan Ferdi Kadıoğlu ise takımda kart sınırında yer alıyor. Eğer Milli futbolcu, Kadıköy'deki mücadelede kart görürse Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbide forma giyemeyecek.

Enner Valencia yine gol peşinde

Sarı-Lacivertliler'in hücumdaki en önemli isimlerinden Enner Valencia, geçtiğimiz hafta içi Avrupa Ligi'ndeki Rennes deplasmanında son dakikadaki penaltıyı gole çevirmiş ve takımının Fransa'dan evine 2-2 dönmesini sağlamıştı. Kanarya'nın bu sezonki en skorer ismi olan Valencia, Süper Lig'de forma giydiği ilk maçta 2'şer kez rakip fileleri havalandırmış ve 1-0 kaybedilen Konya deplasmanında kırmızı kart görmüştü. Bu sebepten 2-0 kazanılan Kayseri sınavında forma giyemeyen 32 yaşındaki forvetin, bu akşam Alanya mücadelesinde sahada olması bekleniyor. Ekvadorlu yıldızın hedefi ise gollerine kaldığı yerden devam etmek olacak.

Maçtan sonra yolcu çok

Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor karşılaşmasının ardından adeta dağılacak... Milli Takım arasında Kanarya'nın yıldızları, ülkeleri için ter dökecek. Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, İrfanCan Kahveci ve Serdar Dursun, A Milli Takımımız'ın yolunu tutarken, Arda Güler de Ümit Milli Takım'a gidecek. Atilla Szalai (Macaristan), Miha Zajc (Slovenya), Enner Valencia (Ekvador), Joshua King (Norveç), Diego Rossi (Uruguay), Alioski (Kuzey Makedonya ve Mich Batshuayi (Belçika) de bu süreçte idmanlarda yer alamayacak.

Konuk ekip yine 3 puan peşinde

Ligde sezonun ilk maçında Karagümrük'ü deplasmanda 4-2 yenen Alanyaspor, sonrasında üst üste çıktığı 4 lig mücadelesinde 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bu kötü seriye Fenerbahçe maçı öncesinde evinde Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla geçerek son veren teknik direktör Francesco Farioli'nin takımında Famara Diedhiou'nun sakatlığı devam ediyor. Geçen sezon çok iyi bir performans gösteren Senegalli forvet, henüz hiç sahaya çıkamadı.

Ülker Stadı'nda en son Alanya...

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecekler. İkitakım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 12 maçtan 6'sını Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 mücadele de berabere sonuçlandı. Geçen sezon Ülker Stadı'nda oynanan son lig maçını Alanya, 2-1'lik skorla galip tamamlamıştı. Alanya'da oynanan maçta da Fener, rakibini 5-2 mağlup etmişti. Toplamda Akdeniz ekibinin attığı 14 gole ise Kanarya, 23 golle cevap verdi.