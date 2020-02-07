Bir tarafta 4 maçlık galibiyet serisine Trabzon deplasmanında 2-1 kaybederek veda eden Fenerbahçe... Diğer tarafta sezonun flaş takımı olan, ligde son 5 karşılaşmasını da kazanarak adım adım zirveye ilerleyen Alanyaspor... Ülker Stadı bu akşam, 21. haftanın en önemli maçlarından birine ev sahipliği yapacak. Alınacak skor, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek. Kritik 90 dakika, ligin en etkili hücum hatlarının da kapışmasına sahne olacak.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı zorlu 90 dakika beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe - Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Kruse, Tolga, Muriç

Alanyaspor: Marafona, Onur (Baiano), Wellington, Caulker, Nsakala, Ceyhun, Siopis, Djalma, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Muriç’e yardım geliyor

Fenerbahçe’de attığı 12 golle takımını zirve yarışında tutan Vedat Muriç, yine Kanarya’nın en önemli kozu olacak. Sarı-Lacivertliler, Kosovalı forvetin ağları sarstığı 10 maçı da kazandı. Ancak tüm gol yükü 25 yaşındaki yıldızda değil. Son haftalarda müthiş bir form yakalayan ve 5 golü, 5 asisti bulunan Kruse, performansı yükselen, 3 gol, 3 asistli Rodrigues ve orta sahadan hücuma 2 gol, 3 asistlik katkı sağlayan Ozan Tufan; Ersun Yanal’ın diğer önemli kozları...

4 oyuncu, 31 gol!

Alanyaspor ise hücum hattında 4 ismiyle rakiplerin korkulu rüyası haline geldi. Papiss Cisse, 15 golle krallık yarışında iddialı. Akdeniz ekibinde 6 gol, 6 asistle ön plana çıkan Fernandes ile 6 golün yanı sıra 4 asist yapan Bakasetas ve 4 kez ağları sarsan Djalma, zorlu Kadıköy deplasmanında Erol Bulut’un en çok güvendiği isimler olacak.

Emre cezalı Hasan belirsiz

Fenerbahçe’de en önemli eksik Emre Belözoğlu. Tecrübeli kaptan, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Aynı karşılamada çift sarıdan atılan Gustavo ise cezasını kupadaki Kırklareli maçında çekti. Sarı- Lacivertliler’de uzun süredir sakatlığı bulunan Hasan Ali, takımla çalışmalara başladı. Ancak kadroda olup olmayacağı maç saatinde netleşecek.

Alanya’da 2 eksik var

Alanyaspor’da, Fenerbahçe maçı öncesinde 3 eksik oyuncu bulunuyor. Akdeniz ekibinde stoper Lokman Gör ile sağ bek Juanfran sakat. Bir diğer sağ savunmacı Baiano’nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Geçen hafta ligde Yeni Malatya maçında kırmızı kart gören Nsakala ise cezasını kupada Galatasaray karşısında çektiği için sahadaki yerini alacak.

Sınırdakiler can sıkıyor

Fenerbahçe'de maç öncesi Vedat Muriç ve Luiz Gustavo sınırda. Bu ikili Alanya karşısında kart görürse, haftaya Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.

23. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi kartları temizlenmiş olacak. Alanyaspor’da ise Ceyhun, Efecan ve Bakasetas sarı kart görürse, haftaya Gençlerbirliği maçında cezalı olacak.