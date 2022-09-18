Fenerbahçe - Alanyaspor maçı iddaa oranları

Rennes deplasmanında 2 dakika içinde 2-0 geri düşüp 90+2'de 1 puanı kurtaran Fenerbahçe , Süper Lig 'de ise oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanmayı başardı. Sarı-lacivertli takımda liste dışında kalan Bruma, Filip Novak ve Mauricio Lemos dışında Luan Peres'in bir sakatlığı bulunuyor. TD Jorge Jesus, Peres'in sakatlığı sonrası son haftalarda tercih ettiği 3'lü savunma anlayışından vazgeçer mi yoksa Serdar Aziz'i denkleme dahil edip aynı sistemle mi devam eder; büyük merak konusu... Jesus, ligde bolca kullandığı Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao ve Miguel Crespo'ya Fransa'daki maçta süre vermedi. 3 ismin yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor... Peres sakatlanınca oyuna dahil olan Ezgjan Alioski de bu kez ilk 11'de mücadeleye başlayabilir. Joshua King ile Diego Rossi, Enner Valencia ile Michy Batshuayi, Emre Mor ile İrfan Can Kahveci arasındaki tercihler de maç saati netleşecek. Kayserispor maçında şık bir gol atan ve ikinci golün de asistini yapan Joao Pedro'nun yeri garanti.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Sezonu Fatih Karagümrük galibiyetiyle açan Alanyaspor ise, en son oynadığı Ankaragücü maçını da kazandı ancak aradaki 4 maçtan sadece 2 puan çıkarabildi. Francesco Farioli'nin İstanbul kafilesinde göze çarpan bir eksik yok. Hafif sakatlığı bulunan Leroy Fer son antrenmanda takımla çalıştı ve kafilede yer aldı. Farioli sağ bekte Pedro Pereira'dan, stoperde Furkan Bayır'dan, orta alanda Efkan Bekiroğlu'ndan ve hücumda Wilson Eduardo'dan kolay kolay vazgeçmiyor. Eldivenler de İzlandalı kaleci Runar Runarsson'a emanet. Kaptan Efecan Karaca sakatlığı nedeniyle sadece 2 maçta oynayabildi, bu 2 maçı da Alanyaspor kazandı ve Efecan atılan 6 golün 3'ünde asisti yapan isimdi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe iç sahada oynadığı son 6 resmi maçta toplam 18 gol attı ve bu 6 maçın 4'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Alanyaspor bu sezon ligd eoynadığı 6 maçın tamamında kalesinde gol gördü; bu 6 maçın 4'ünde ilk golü yiyen taraftı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %65'lik kesim Kadıköy artısıyla sarı-lacivertli ekibi 3 puana yakın görüyor... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.