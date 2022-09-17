Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig ’in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ilk olarak salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı.

Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda futbolcular; 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Son olarak antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı Lacivertliler, yarın saat 20.00’de Ülker Stadyumu'nda Alanyaspor’u ağırlayacak.