Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Kadıköy’de oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 12.00’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını 7 Şubat Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.