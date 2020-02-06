Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 12.00’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını 7 Şubat Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.