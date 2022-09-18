Fenerbahçe-Alanyaspor maçı (CANLI)

Fenerbahçe , Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. 2-0 kazandığı Kayserispor maçının ardından 6. haftayı BAY geçen Kanarya, taraftarı önünde 3 puanı kapıp galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Ankaragücü galibiyetiyle moral depolayan Akdeniz ekibi ise Kadıköy'de 2'de 2 peşinde.

Maçtan dakikalar

GOL | Fenerbahçe, 5. dakikada Diego Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

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Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını Hüseyin Göçek yönetiyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Fenerbahçe-Alanyaspor 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Rossi, Emre Mor, Valencia, Joao Pedro

Alanyaspor: Runarsson, Balkovec, Fatih, Furkan, Pereira, Fer, Efkan, Zinedine Ferhat, Efecan, Candeias, Eduardo

'En güçlü halimizle...'

Portekizli hocanın, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda da,"Sahada kim olursa olsun, yüksek tempolu oyunumuzdan ödün vermememiz gerekiyor. Önceliğimiz Süper Lig'i kazanmak. Ancak rakip kim olursa olsun en güçlü halimizle sahada olmalıyız. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alalım ve Milli araya moralli girelim" dediği öğrenildi.

Kadıköy kapalı gişe

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve Avrupa'da da başarılı sonuçlar hedefleyen Fenerbahçe'yi, bu akşamki Alanyaspor karşılaşmasında taraftarı yine yalnız bırakmadı. Hem iç saha hem de deplasmanlarda Sarı Lacivertli takıma tam destek veren 12. Adam, Kadıköy'de yine yerini aldı. Kombinelerle birlikte satışa çıkan biletlerin tamamının satın alındığı öğrenildi.

Luan Peres yok, Ferdi sınırda

Fenerbahçe’de, Alanyaspor karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Rennes deplasmanında dizinden sakatlanan yeni transferlerden Luan Peres, bu akşam riske edilmedi. Peres'in yanı sıra ilk 11'de olan Ferdi Kadıoğlu ise takımda kart sınırında yer alıyor. Eğer Milli futbolcu, Kadıköy'deki mücadelede kart görürse Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbide forma giyemeyecek.

Maçtan sonra yolcu çok

Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor karşılaşmasının ardından adeta dağılacak... Milli Takım arasında Kanarya'nın yıldızları, ülkeleri için ter dökecek. Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, İrfanCan Kahveci ve Serdar Dursun, A Milli Takımımız'ın yolunu tutarken, Arda Güler de Ümit Milli Takım'a gidecek. Atilla Szalai (Macaristan), Miha Zajc (Slovenya), Enner Valencia (Ekvador), Joshua King (Norveç), Diego Rossi (Uruguay), Alioski (Kuzey Makedonya ve Mich Batshuayi (Belçika) de bu süreçte idmanlarda yer alamayacak.

Ülker Stadı'nda en son Alanya...

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecekler. İkitakım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 12 maçtan 6'sını Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 mücadele de berabere sonuçlandı. Geçen sezon Ülker Stadı'nda oynanan son lig maçını Alanya, 2-1'lik skorla galip tamamlamıştı. Alanya'da oynanan maçta da Fener, rakibini 5-2 mağlup etmişti. Toplamda Akdeniz ekibinin attığı 14 gole ise Kanarya, 23 golle cevap verdi.