İddaa programında Türkiye Süper Ligi’nde şampiyonluk yarışında yeniden seri yakalamak isteyen Fenerbahçe, ligin en formda takımlarından biri olan Alanyaspor ile karşılaşırken Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik kaybeden tüm kuponlarınızda %3’e varan iade, sadece Misli.com’da!

Hafta içinde kupa maçında Kırklarelispor’u deplasmanda 3 golle geçerek yarı finale yükselmek için büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe, ligdeki son maçında ise istediğini alamadı. Trabzonspor deplasmanında Kruse ile erken bir gol bulan Sarı Kanaryalar, üstünlüğünü koruyamadı ve geriye düştü. Sonrasında oyunun üstünlüğünü ele alıp, birçok gol pozisyonu üreten Fenerbahçe, kaleci Uğurcan’ı geçemeyerek 4 maçlık galibiyet serisine son verdi. Ev sahibinde kaptan Emre cezalı. Sakatlığı devam eden Sadık ve henüz tam olarak hazır olamayan Hasan Ali yok.

Hafta içinde kupada Galatasaray’ı konuk eden Alanyaspor, 2-0’lık galibiyet ile yarı final yolunda büyük avantaj yakaladı. Ligde de müthiş formunu sürdüren antrenör Erol Bulut’un ekibi, son olarak Yeni Malatyaspor’u evinde devirdi ve üst üste 5. Galibiyetini alarak zirve takibini sürdürdü. Ligin en fazla gol atak ekibinden 3 eksik gol bulan ve ligin en az gol yiyen ekibinden 2 fazla gol yiyen Alanyaspor’da önemli bir eksik yok.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Alanyaspor’un ligdeki son 5 maçı da karşılıklı gol var bitti.

• Fenerbahçe’nin ligdeki son 4 maçı Toplam 2-3 gol aralığında bitti.

• Fenerbahçe, İstanbul’daki 3 maçta rakibine kaybetmedi.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği oyun maç sonucu. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %43’ü maçta Fenerbahçe’nin galibiyetine kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun karşılıklı gol var/yok. Misli.com üyelerinin yaklaşık %17’si maçta her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Trabzonspor deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle dönen Fenerbahçe, zirve yolunda ağır yara aldı. Kart cezalısı Emre Belözoğlu dışında Hasan Ali Kaldırım’ın da sakatlığı sürüyor. TFF listesinde yer almayan sakat Sadık ve kadro dışı bırakılan Alper de yok.‬ ‪Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor, son haftalar oldukça formda. Üst üste oynadıkları 5 maçı da kazanarak şampiyonluk mücadelesinin içerisine girdiler. Sakatlıkları bulunan Lokman ve Juanfran oynamayacak.‬ ‪Alanyaspor’da Bakasetas, Djalma, Efecan ve Papiss Cisse gibi gole yakın oyuncular var. Hafta arası kupada Galatasaray’ı 2-0 mağlup ettiler ve formdalar. Skor üreteceklerini düşünüyorum. Kadıköy’de gollü bir maç izleriz.‬‬‬



